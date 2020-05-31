В 21 веке мы стараемся более осознанно подходить к проблеме лишнего веса: регулярно занимаемся спортом, сторонимся простых углеводов, стараемся есть больше овощей и фруктов. Но даже те, кто очень тщательно относится к своему питанию, зачастую позволяют себе одну маленькую слабость - поздний ужин. А ведь именно эта погрешность в тщательно продуманном меню может стать роковой. Неслучайно многие советские диеты пропагандировали одну простую истину: не есть после 18:00. Это правило не универсально, но учеными действительно доказано, что именно переедание в ночные часы ведет к существенному набору веса.

Day.Az со ссылкой на elle.ru объясняет что происходит с телом, когда вы едите на ночь.

Почему мы особенно остро ощущаем голод в ночные часы?

Большинство срывов с диеты случается именно вечером. Этому есть три причины:

1) Физиологическая, или, проще говоря, недостаток еды в течение дня.

2) Скрытый голод. Несбалансированное питание в течение дня приводит к нехватке питательных веществ в организме.

3) Психологический, когда мы попросту заедаем стресс.

Как ночные приемы пищи влияют на организм?

Ночью, как правило, человек спит, организм настроен на состояние покоя, и внезапно в желудок попадает говяжий стейк с картошкой фри и салат, политый красным вином. Практически уснувший кишечник старается изо всех сил, но, увы, не в состоянии справиться с таким объемом пищи. Еда не переваривается должным образом, не всасывается в стенки тонкого кишечника, а в толстом подвергается воздействию патогенной микрофлоры, что приводит к образованию токсинов. Организм страдает, общее самочувствие оставляет желать лучшего. Более того, избыток углеводных продуктов в ночное время приводит к высокому выбросу инсулина, процесс перераспределения сахара в печени и жировых тканях нарушается, и происходит отложение жира в организме.

Как не допустить ночное переедание?

Сбалансированно питаться в течение дня, около 5 раз.

Разнообразить рацион и следить за количеством белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов.

Найти альтернативный способ борьбы со стрессом: вечерние прогулки, спорт, йога, просмотр сериала (без вредных снэков) или лекций в интернете и т.д.

В каких случаях можно есть на ночь

Не всем нужно строго ограничивать себя по вечерам. Несколько лет назад израильские ученые провели исследование и выяснили следующее: люди, которые плотно ужинают после 20 часов, часто сбрасывают лишние килограммы быстрее, чем те, кто предпочитает плотно завтракать и не есть после 18 часов. Надо заметить, что те, кто ужинает перед сном, обычно пропускают завтрак и едят не так уж много в течение дня. То есть калорийность позднего ужина не превышает энергетическую ценность дневного рациона. Проще говоря, если вы не успеваете позавтракать, то можете передвинуть ужин на несколько часов позже без вреда для фигуры. Но важно помнить, что перед сном полезно есть продукты, богатые легкоусвояемым белком (яичные белки, рыба, приготовленная на пару с небольшим количеством зеленых овощей), чтобы избежать скачков инсулина и спокойно уснуть.