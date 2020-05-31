Корейская диета: 6 продуктов и блюд для красивой кожи

Кореянки известны своей бьюти-рутиной - девушки со всего мира берут с них пример, чтобы добиться столь же сияющей и гладкой кожи. Однако секрет красоты азиатских женщин - не только в тщательно подобранной косметике и кропотливых бьюти-ритуалах, но и в правильном рационе. Прежде всего он предусматривает отказ от сахара, жирной пищи, фастфуда, мучных продуктов. В основе диеты кореянок - блюда с высоким содержанием антиоксидантов, клетчатки, белков и полезных углеводов, а также ферментированные продукты.

Day.Az со ссылкой на glamour.ru перечисляет шесть полезных продуктов и блюд, которые пользуются особой любовью азиатских девушек (и ЗОЖ-адептов по всему миру).

Кимчи

Кимчи, пожалуй, одно из самых известных блюд корейской кухни. В традиционном виде оно представляет из себя квашеную пекинскую капусту, приправленную чесноком, перцем чили, имбирем, уксусом и солью. Кимчи как ферментированный продукт содержит полезные для кишечника бактерии, которые улучшают пищеварение. Специи, которые используют при приготовлении кимчи, являются мощными антиоксидантами - они защищают организм от вредных свободных радикалов, борются с воспалениями и замедляют старение (в том числе клеток кожи). Включите кимчи в свой рацион, чтобы укрепить иммунную систему и поддерживать здоровье кожи.

Суп из водорослей

Корейский суп из морских водорослей, или миеккук содержит значительное количество омега-3, является отличным источником железа и кальция и обеспечивает организм ценными питательными веществами, которые в том числе замедляют старение кожи и улучшают ее защитные функции. Так что если вы еще никогда не пробовали суп из морских водорослей, то советуем исправить это упущение! Тем более что его довольно просто приготовить: вам потребуются лишь вода, сушеные водоросли, говядина или говяжий бульон, соевый соус, чеснок и кунжутное масло.

Бурый рис

Блюда из риса - еще одна неизменная составляющая азиатской кухни. Из всех сортов риса особенной любовью кореянок пользуется бурый рис. Он не содержит глютен и при этом является источником полезных углеводов, клетчатки, витаминов и микроэлементов, необходимых организму.

Рыба и морепродукты

Лосось, тунец, креветки и другие морепродукты - прекрасный источник жирных кислот омега-3, белков, железа, различных витаминов и минералов, которые поддерживают здоровье организма и в том числе красоту кожи.

Сельдерей и сельдереевый сок

Одна из главных поклонниц сельдерея и свежевыжатого сельдереевого сока - блогер корейского происхождения Айми Сонг (@aimeesong). Девушка признается, что просто помешана на сельдереевом соке и пьет его каждый день. По словам Айми, этот напиток помогает ей эффективно бороться с экземой и поддерживать здоровье кожи. Сельдерей действительно очень полезен - он богат ценной клетчаткой, витаминами А, С и К, фолиевой кислотой, калием и магнием, а также очищает организм от токсинов, улучшает пищеварение, работу печени, укрепляет иммунную систему и борется с различными воспалениями на коже.

Ячменный чай

Чай из жареного ячменя или поричха - насыщенный антиоксидантами и клетчаткой напиток, который пользуется большой популярностью в корейских семьях. Он помогает очистить организм от токсинов, улучшить пищеварение и кровообращение, а также сохранить эластичность и молодость кожи. Поричха отличается слегка терпким ореховым вкусом и не содержит кофеин - возьмите на заметку!