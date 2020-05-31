15 признаков хорошего мастера по волосам

Подробный чек-лист, который поможет опознать хорошего мастера:

1. Хороший мастер начинает работу с консультации. Выслушивает пожелания клиента, подбирает стрижку, показывает примеры на Pinterest и обсуждает с клиентом желаемый результат.

2. Не пропускает диагностику волос: от неё зависит форма стрижки. Одни стрижки можно сделать только на гладких волосах, другие - на пышных, на плотных, на тонких, и все это нельзя не учитывать.

3. Обязательно качественно вымоет голову клиенту. Хорошая оттяжка при стрижке возможна только на чистых волосах. Перед окрашиванием также обязательно нужно помыть голову, иначе на сальных корнях седина не прокрасится. Перед шатушем и балаяжем мытье тоже необходимо, потому что если в прикорневой зоне волосы слипшиеся, то мастер просто не сможет взять достаточно тонкую прядку для проработки. Исключение - обесцвечивание: его желательно выполнять без мытья, иначе агрессивные составы травмируют кожу.

4. Хорошая стрижка легко укладывается, нравится клиенту и окружающим. Короткие стрижки носятся до полутора месяцев, длинные - до шести-девяти.

5. Правильная укладка должна держаться минимум два дня, если у вас жирная кожа головы, и до недели - если нормальная или сухая. Важно: если голова жирная, моем ее 3-5 раз, чтобы подсушить прикорневую зону.

6. Хороший мастер при стрижке никогда не уберёт лишнее. Просите отрезать 15 см - он уберёт 14. А не 20 и не 25.

7. Не допустит, чтобы во время работы над волосами вам было больно/ жгло/ щипало.

8. Пользуется только чистыми инструментами. Промывание расчесок с мылом, замачивание в дезинфицирующем растворе и стерилизация в аппарате обязательны.

9. Если мастер считает, что процедура навредит клиенту и его волосам, он всегда предупредит. Например, если клиентка просит осветление, а волосы уже повреждены, мастер опишет возможное развитие событий: что сначала волосы будут красивыми и блестящими, но через полгода при недостаточном уходе станут пересушенными, а потом могут и вовсе "посыпаться".

10. Но если клиент окончательно решил сделать ту или иную стрижку / окрашивание / процедуру (например, кератиновое выпрямление), то мастер не вправе отказать или сделать по-своему. Наша задача - максимально понятно объяснить и предупредить о последствиях, но оставить решение за вами.

11. Если у вас проблемы с кожей головы, например, есть перхоть, парикмахер обязан аккуратно сказать об этом, предложить уход и посоветовать обратиться к трихологу.

12. Профессионал никогда не станет критиковать работу предыдущего мастера.

13. Будет поддерживать позитивную атмосферу, окружать доброжелательностью и вниманием. Клиент должен выйти из салона в хорошем настроении, без неприятного осадка и чувства, что он что-то неправильно делает, что у него какие-то "не такие" волосы и так далее.

14. Специалист без вопросов и даже бесплатно примет клиента для доработки образа после кардинальных перемен, если тому что-то не нравится или смущает.

15. Проконсультирует насчет дальнейшего ухода и посоветует оптимальную систему из нескольких средств. И скажет, когда приходить в следующий раз.

Источник