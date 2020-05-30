Как ласково и коротко звучит необычное имя сына Илона Маска — X Æ A-XII?
Если вам кажется, что каждый раз, когда нужно произнести имя-аббревиатуру малыша X Æ A-XII, придется запятнаться и сверятся со шпаргалкой, есть вариант попроще. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на elle.ru.
Продвигая свою предстоящую арт-выставку, певица и художница Граймс (к слову, выставившая на продажу часть своей души) призналась, что вообще-то не называет сына полным именем.
Вместо этого мама и папа мальчишки, техно-миллиардер Илон Маск, предпочитают называть его просто "little X".
Перипетии с именем тянут уже на многосерийное ТВ-шоу. Совсем недавно Граймс и Маск сообщили, что им пришлось изменить написание имени своего сына с A-12 на А-XII, родители просто решили, что римские цифры выглядят лучше.
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