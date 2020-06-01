Точный гороскоп на понедельник: Не идите слепо на поводу у своих чувств

Сегодня гороскоп обещает шквал эмоций. И у вас, и у окружающих то и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Любовь, работа, бизнес, общение, - сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери. Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными столкновениями с окружающими.

Овен

Сегодня в течение дня Овна может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Овна от дел, зато подарит свежие впечатления.

Телец

Сегодня Телец рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Телец всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Близнецы

Сегодня день позволит Близнецам в полной мере раскрыть свои организаторские таланты - даже если до этого они спали у них мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм - все это сегодня будет Близнецам по плечу. Впрочем, даже если у Близнецов не будет возможности руководить другими, сегодня им удастся отлично организовать как минимум себя самих. А это уже, согласитесь, немало.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Рака, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Рак сегодня не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Лев

Сегодня, чтобы получить желаемый результат, Льву придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Лев сегодня хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, - это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Дева

Сегодня Деве следует приготовиться к тому, что в течение дня ей поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться ее доходов, работы или даже личной жизни, однако Деве, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все "против" и "за". Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Дева сможет принять верное решение.

Весы

Сегодня - день, когда Весы будут ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют их энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым им по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Весов есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у них есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Скорпион

Сегодня Скорпион способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Скорпиона к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Скорпионов, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Стрелец сегодня не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Стрелец предложит свежее, неординарное решение.

Козерог

Сегодня какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Козерога и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Козерогу сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться - это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Водолей

Сегодня Водолей с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими - главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам. Высказывания Водолея будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Водолею и стоит сегодня заняться - тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Рыбы

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Рыб. А ведь оно у них не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Рыбы способны взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!