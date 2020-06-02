Точный гороскоп на вторник: День обещает отличное время для принятия любых решений

Сегодня гороскоп, в отличие от предыдущего дня, - обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День сегодня прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.

Овен

Сегодня - редкий день, когда в споре Овна с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Сегодня ничто не сможет дать Овну такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Овен может смело браться за решение любой задачи - выработанная сегодня стратегия окажется очень успешной!

Телец

Сегодня от Тельца потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Тельца, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Телец не пожалеет, наоборот, сегодня ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?

Близнецы

Сегодня Близнецам будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, сегодня это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Близнецы встанут перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно "припрячь" к ним еще кого-то.

Рак

Сегодня Рака порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у него чувство, что он и люди, которые его окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Рака: он будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно: сегодня Рак, если захочет, способен даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!

Лев

Сегодня внезапно проснувшаяся общительность Льва способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Льву сегодня не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако сегодня - приятное исключение из этого скучного правила.

Дева

Сегодня в течение дня у Девы могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на ее дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от нее самой. Поэтому звезды гороскопа советуют ей на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Девы сегодня будет в избытке.

Весы

Сегодня ситуация потребует от Весов взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это им несвойственно, сегодня они ощутят в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Весам пальму первенства. И пусть сегодня не все решения и действия Весов окажутся верными, для них это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самим, что они способны на многое.

Скорпион

Сегодня окружающие могут пытаться манипулировать Скорпионом! Звезды гороскопа предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Скорпиона в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Скорпион со временем пожалеет - это способно ударить по его репутации. Так что сегодня ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.

Стрелец

Сегодня Стрельцу будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для него. Зато Стрелец будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Стрельца сегодня можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до Интернета. Даже если Козерог обычно относится скептически к подобной литературе, сегодня ему стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Козерог преуспеет.

Водолей

Сегодня Водолей способен оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к нему! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Водолею достаточно использовать свою харизму - отказать ему не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Водолея и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда его будут буквально разрывать на части!

Рыбы

Сегодня Рыбы будут ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Рыбы способны направлять действия окружающих в нужное им русло. Для этого они могут задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Рыбы сегодня все равно добьются своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.