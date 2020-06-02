Названа вероятность заражения коронавирусом от смартфона

Использование смартфона повышает риск заражения, если прикасаться к нему загрязненной рукой или перчаткой. Эту вероятность в разговоре с радиостанцией Sputnik назвал член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что инфекция может проникнуть в организм человека воздушно-капельным путем или через прикосновения, и второе может относиться к телефону. Согласно выводам ученых, вирус долго остается жизнеспособным на пластике, металле и других твердых поверхностях. "Если он там сохраняется, то какой-то риск есть", - сказал Бровко, отметив, что пока не было больших исследований на тему опасности смартфонов во время эпидемии.

Чтобы минимизировать угрозу, рекомендуется не трогать дисплей смартфона после контакта с другими поверхностями, использовать наушники или гарнитуру. "Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью", - добавил собеседник радиостанции.