Окончились самые мощные вспышки на Солнце с 2017 года

Серия самых мощных с 2017 года вспышек на Солнце, которые начались около недели назад, завершилась. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

"Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая, когда подряд с интервалом около трех с половиной часов произошли две крупные вспышки с уровнем, близким к (классу активности) М1", - сообщили специалисты.

В настоящее время, по их словам, солнечная активность вернулась в норму.