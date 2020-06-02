Старейший человек в мире рассказал о причинах своего долголетия

Житель Бухареста 111-летний Думитру Команеску, который ранее был признан самым старым человеком в мире, заявил, что причиной его долголетия является любовь родных и близких, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной, кто помогал и поддерживал меня на протяжении многих лет <...> Но больше всего я благодарю Бога за то, что он выбрал меня сегодня, на первое место", - сказал Команеску.

По словам рекордсмена, дожить до такого возраста ему помогли "любовь жены, детей и внуков".

Команеску родился в 1908 году в Румынии. В молодости занимался наукой, однако позже бросил ее и посвятил более 70 лет сельскому хозяйству.