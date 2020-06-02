https://news.day.az/unusual/1240563.html Старейший человек в мире рассказал о причинах своего долголетия
Старейший человек в мире рассказал о причинах своего долголетия
Житель Бухареста 111-летний Думитру Команеску, который ранее был признан самым старым человеком в мире, заявил, что причиной его долголетия является любовь родных и близких, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной, кто помогал и поддерживал меня на протяжении многих лет <...> Но больше всего я благодарю Бога за то, что он выбрал меня сегодня, на первое место", - сказал Команеску.
По словам рекордсмена, дожить до такого возраста ему помогли "любовь жены, детей и внуков".
Команеску родился в 1908 году в Румынии. В молодости занимался наукой, однако позже бросил ее и посвятил более 70 лет сельскому хозяйству.
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