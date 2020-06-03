Точный гороскоп на среду: Звезды обещают день гормонального всплеска

Сегодня гороскоп обещает день гормонального всплеска. Желания и чувства будут просты и понятны, но при этом могут отличаться значительной силой. В первую очередь это касается любви. День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр. Вместе с тем сегодня могут обостриться такие качества, как обидчивость и ранимость, так что будьте аккуратнее в общении с окружающими.

Овен

Сегодня для Овна - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Овна целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Овен сегодня не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате - одержать победу.

Телец

Сегодня Телец может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Тельцу будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Телец не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожного Тельца близка к абсолютному нулю.

Близнецы

Сегодня ситуация может потребовать от Близнецов взяться за те дела, которые они уже давно откладывали в долгий ящик. Возможно, они просто не знали, как к ним подступиться! Если же они не начнут делать их сегодня, то, не исключено, не смогут разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени - ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Близнецы избавятся от гирь на своих ногах!

Рак

Сегодня, за что бы Рак ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Рак до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого ему не найти!

Лев

Сегодня Лев может испытывать затруднения в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Лев способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: сегодня окружающие настроены к Льву благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве отправиться в творческий полет. Ей достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Деве не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, она сумеет сегодня проявить себя на "отлично". А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Девы связана, например, с бухгалтерией, ей лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Весы

Сегодня Весам следует быть аккуратнее с деньгами - не важно, их собственный это кошелек или нет. День склоняет их к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Весам сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, им следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Скорпион

Сегодня, за что бы Скорпион ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Скорпион способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Скорпион сегодня примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Стрелец

Стрельца ожидает насыщенный эмоциями день - причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Стрельцу продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Стрельца от запланированных дел.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Козерог сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Козерога сегодня может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.

Водолей

Сегодня лучшим, что Водолей может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Водолею потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Водолей может рассчитывать на многообещающий результат.

Рыбы

Сегодня Рыб может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в их планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Рыб, а может, она связана с какими-то событиями в их делах. Так или иначе, Рыбам придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у них уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Рыбам нелегко будет выполнить все, что они изначально планировали.