Точный гороскоп на пятницу: Звезды склоняют к терпению и трудолюбию

Деятельная атмосфера сегодняшнего дня может вас удивить: звезды гороскопа склоняют к терпению и трудолюбию. Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться - найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко. В отношениях с окружающими, и особенно с любимым человеком, не принимайте поспешных решений, поскольку повышенная обидчивость (отличительная особенность дня) может стать причиной ухудшения отношений, досадных конфликтов и недоразумений.

Овен

Сегодня Овну надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Овну будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему сегодня все-таки придется - если, конечно, Овну небезразлично отношение к нему близких и друзей.

Телец

Сегодня Телец не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Тельца действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Телец пожалеет.

Близнецы

Сегодня ситуация в делах у Близнецов может резко измениться. Какой-то проект, в котором они были совершенно уверены, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Близнецам придется бороться за результат, который, как им казалось, уже лежит у них в кармане. Звезды гороскопа советуют Близнецам отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в их руках.

Рак

Сегодня Рака будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Раку даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Раку стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Рак обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Лев

Сегодня от Льва может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Льву придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Льва не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих.

Дева

Сегодня в течение дня Деве придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Деву из колеи и отразиться на ее настрое. Ощущение, что ее не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Деву весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Деве сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Весы

Сегодня Весы могут получить интересную для них информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы их интерес, однако сегодня Весы сумеют максимально воспользоваться ей. День наделяет их повышенными аналитическими способностями, позволяющими Весам по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, они сумеют докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.

Скорпион

Сегодня - отличный день для Скорпионов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Скорпионы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Скорпиону понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.

Стрелец

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Стрельца. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Стрелец сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Стрельцу следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах завтра далеко не все пойдет гладко.

Козерог

Сегодня Козерог, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Козерогу настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Водолей

Сегодня в течение дня Водолею стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Водолея слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Водолею стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам сконцентрироваться на тех делах, где они все решают сами. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать их из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут им возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ними задачу, Рыбы способны творить чудеса! Вот почему сегодня им стоит всячески избегать бушующих вокруг них бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.