Ученые впервые вырастили человеческую кожу с волосами

Биологи вырастили человеческую кожу с волосами и нервными волокнами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщается в научной статье в журнале Nature.

Для эксперимента ученые использовали человеческие стволовые клетки. Спустя 4-5 месяцев развития у исследователей получились образцы, напоминающие настоящую кожу с многослойным эпидермисом. Волосяные луковицы даже имели сальные железы.

Как выяснилось, выращенные образцы кожи идентичны коже лица человеческого плода во втором триместре развития.

"Это позволяет производить человеческие волосы для науки, не отнимая их у человека", - рассказал соавтор статьи Бенджамин Вудрафф из Стэнфордского университета.

Кроме того, выращенная кожа прижилась при пересадке мышам.

Ранее ученые из Колумбийского университета выявили способ вернуть цвет поседевшим волосам.