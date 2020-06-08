Создано устройство, генерирующее электричество из теней

Сингапурские ученые создали технологию, которая вырабатывает электроэнергию из разницы напряжений между тенью и освещенным участком. Это оказалось гораздо эффективнее традиционных солнечных панелей, пишет Futurity, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Устройство представляет из себя гибкую пластиковую основу с ячейками, состоящими из кремния и золотой фольги.

Когда на прибор падает частично тень, то он начинает вырабатывать электричество. Причем электроэнергии вырабатывается гораздо больше, чем если бы девайс полностью находился на свету.

В ходе эксперимента цифровые часы, подключенные к ноухау, свободно питались выработанной энергией.

Специалисты отмечают, что их изобретение может пригодиться не только для мелких гаджетов, но и питать датчики движения.