Развенчан миф о пользе джина с тоником против малярии

Распространенное мнение о том, что от малярии помогает джин с тоником, является ошибочным. Об этом заявил профессор-паразитолог Евгений Морозов 6 июня в эфире программы "Вести в субботу", передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

"Распространенная идея, что джин с тоником профилактирует от малярии, она, к сожалению, никуда не годится", - сказал профессор.

При этом Морозов отметил, что в тонике, действительно, содержится хинин. Однако ученый добавил, что его количество там является мизерным и не может помочь ни в лечении малярии, ни в ее профилактике.

Кроме этого, профессор перечислил симптомы малярии: повышение температуры, увеличение печени и селезенки, сменяющие друг друга жар и озноб. Он также подчеркнул, что каждый год в мире от малярии умирают от 400 до 500 тысяч человек.