Ученые предупредили о созданных человечеством «идеальных условиях» для эпидемий

Ученые рассказали о том, что люди создали "идеальные условия" для передачи человеку заболеваний из дикой природы и их последующего распространения по всему миру. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на исследование специалистов из Ливерпульского университета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты считают, что активная трансформация экосистем, в частности вырубка лесов, способствует заражению людей новыми вирусами.

"За последние 20 лет мы столкнулись с шестью масштабными угрозами. Среди них - тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп, а также коронавирус. Мы избежали серьезных последствий пяти из них, однако в шестой раз нам не удалось сделать этого", - отметил профессор Мэттью Бейлис.

По мнению ученых, вполне вероятно, что в будущем может начаться пандемия нового заболевания. Именно поэтому специалисты разработали систему, которая анализирует обширную информацию об известных болезнях и выявляет, какие из них могут представлять опасность для человечества.

Исследователи надеются, что их система поможет эффективней распределять средства на изучение различных заболеваний и тем самым предотвращать эпидемии.