Мужчина заработал 500 тысяч долларов на страхе людей от 5G излучения и коронавируса

Парень из Сиэтла продавал смесь из вазелина и солнцезащитного крема под видом защиты от излучения вышек 5G.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture, изначально он торговал чудо-кремом по 20 долларов за банку (примерно 34 AZN), а потом вошел во вкус и стал толкать свой товар по 80 баксов (136 АЗН). Но админы Амазона и ebay заметили нездоровый ажиотаж и удалили "целительную мазь" из продажи.

Некоторые смеются над теми, кто опасается чипизации и негативного влияния на организм 5G-связи. А вот один товарищ монетизировал страхи людей и сколотил неплохое состояние

Предприимчивый парень из штата Вашингтон решил подзаработать на панических настроениях американцев, напуганных вышками 5G. Многие в мире сейчас уверены, что именно они являются причиной появления в мире COVID-19, поэтому протестуют против их строительства и даже поджигают вышки. Ну, как тут не показать этим страждущим волшебное снадобье, которое убережет их от коварного излучения?

Не долго думая, парень наладил производство суспензии, которую анонсировал как репеллентный лосьон 5G. Баночки с этой продукцией он продавал на своем сайте по 20 долларов. Чтобы продвинуть снадобье, он стал предлагать его в группах популярных соцсетей - в частности, на Facebook. В тамошнем сообществе, в котором собирались люди, верящие в опасность 5G, реппелент шел "на ура".

Со временем средство стало таким популярным, что его начали продавать на Amazon крупными партиями, а цена лосьона подскочила до 80 долларов. До того, как сайт продавца был закрыт, продукт просочился и на eBay, где его также предлагали по немаленькой цене. В итоге бизнесмен успел заработать около $500.000 (~850 тысяч AZN).

Между тем, состав средства обескуражил даже повидавших все на своем веку лаборантов. Когда лосьон протестировали, оказалось, что он состоит из очень старого вазелина, смешанного с просроченным солнцезащитным кремом.

"Если что-то и принесет людям рак, то это лосьон против 5G, а не 5G", - Леви Брукс.

Кстати, в отзывах о товаре были положительные отзывы, люди писали, что крем им действительно помогал!