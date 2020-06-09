Точный гороскоп на вторник: Звезды склоняют идти на поводу своих желаний

Сегодня звезды гороскопа склоняют идти на поводу своих желаний - даже самых мимолетных, так что постарайтесь не потерять голову. Роман, завязанный в этот день, вряд ли окажется долговечным, поэтому вместо флирта с незнакомцем лучше от души пофлиртовать с собственным бой-френдом или даже мужем. Поверьте, вы не пожалеете: темперамент у всех сегодня на высоте! Вообще день может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Сегодня хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.

Овен

Сегодня Овен должен приготовиться к сюрпризам! Он втайне ждал предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у него обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение его дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Овен не пожалеет: немного хаоса в жизни ему не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Овном новые дороги и новые возможности.

Телец

Сегодня у Тельца откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное - иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Тельцу оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Телец будет полностью открыт для общения, то сегодня имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в его мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

Близнецы

Сегодня социальная энергия Близнецов достигнет пика: их энтузиазм и позитивный настрой обеспечат им симпатии окружающих. Это отличный день для Близнецов, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Близнецы сумеют заразить собеседника своим интересом и заставят прислушаться к себе. Сегодня любая их деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

Рак

Сегодня Рак в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу - Рак действительно способен сегодня на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово "невозможно". Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Рак будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

Лев

Сегодня жизнь предоставит Льву немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Льва расслабленным настроем и некоторой медлительностью - он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Лев хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять - мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором она день изо дня привыкла крутиться! Неотложные дела, рутина, быт - обычно у нее нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Девы есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.

Весы

Сегодня Весы имеют все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками их таланта и просто попавшими под их обаяние людьми! Их энергия будет бить ключом, заставляя Весы находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Весы могут на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Скорпион

Сегодня сила Скорпиона - в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем - лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Скорпион сегодня затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Стрелец

Сегодня Стрелец может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Стрелец сегодня полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Стрелец не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Козерог

Сегодня Козерога ждет сюрприз - в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком "плюс". Начать с того, что Козерог вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Козерог может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка - Козерогу стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

Водолей

Сегодня Водолей может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Водолей готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Водолея, захочется носить, а озвученные им идеи - претворять в жизнь. Так что сегодня Водолей без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит рваться на первые роли, это у них все равно не получится. Им будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Рыбы захотят продвинуться вперед, то самое разумное - делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Рыб - помогать тем, кто нуждается в них. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации "За лучшую вторую роль" вы сегодня добьетесь отличных результатов!