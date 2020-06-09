Наиболее уязвимые к последствиям пандемии COVID-19 профессии

Названы наиболее уязвимые к последствиям коронавируса профессии. Как сообщили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, самозанятые и индивидуальные предприниматели больше всех уязвимы к воздействию пандемии на рынок труда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По мнению авторов доклада, 49,7 процента всех трудящихся в стране заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева отметила, что невозможно избежать всех экономических и социальных потерь, но их можно минимизировать и смягчить. По ее словам, для этого нужно знать уязвимые группы.

К таковым эксперты отнесли самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также работников наиболее пострадавших отраслей: транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения. Под угрозой увольнения могут оказаться в том числе неустойчиво занятые - с "серыми" заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума. Часть бюджетников с зарплатой ниже прожиточного минимума, например, занятых на неполную ставку, также вошли в группу уязвимых.

Специалисты оценили долю подверженных рискам работников на основе данных последней волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2018 год. Они репрезентируют население России по полу, возрасту, типу проживания и другим характеристикам. Всего в выборке было 12,1 тысячи человек и 4,8 тысячи домохозяйств.