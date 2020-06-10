Супруги одновременно попытали удачу и разбогатели

Супруги из английского города Рагби, графство Уорвикшир, одновременно попытали удачу, сыграли в лотерею и разбогатели. Каждый выиграл 50 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает местная газета Rugby Advertiser, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

49-летний Эдриан Гелстон (Adrian Gelston) и его 48-летняя жена Дебора (Deborah) узнали о победе по видеозвонку от представителей лотереи. Благодаря тому, что каждый из супругов поучаствовал в розыгрыше, их суммарный выигрыш удвоился.

"Боже мой! Это фантастика!" - закричала Эдриан. "Я сейчас заплачу, - отреагировал ее муж. - Я правда не могу в это поверить, это потрясающе".

Супружеская пара уже придумала, как потратить денежный приз. Они решили отметить 50-летие Эдриана на Мальдивах. "Пару лет назад мы уже летали туда на 25-ую годовщину свадьбы. Мы бы с радостью посетили те места снова", - рассказала Дебора.

"Мы долго планировали ту поездку. Мы думали, что это будет неповторимое путешествие, но мы бы хотели вернуться. Теперь все в наших руках, - добавил Эдриан. - А еще мы бы заехали в Вегас на мое 50-летие".