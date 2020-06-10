Психолог рассказала, как пандемия помогла людям взглянуть на жизнь по-новому

Благодаря пандемии люди получили возможность переосмыслить свою жизнь. Такое мнение в интервью журналу "National Geographic Россия" высказала психолог Диана Генварская, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, во время самоизоляции у многих людей произошла переоценка ценностей.

"Выстроилась другая пирамида, в которой на первый план вышли действительно важные вещи: жизнь и здоровье, семья, потребность в любви и понимании", - пояснила специалист.

Она добавила, что разрыв привычных социальных связей позволил пересмотреть окружение, а избыток свободного времени помог некоторым людям открыть в себе творческие способности. Пандемия также позволила избавиться от пагубных пристрастий и научиться жить без них.

"Например, в Италии после вспышки коронавируса зафиксировали резкое снижение продаж вина - просто люди стали внимательнее относиться к своему здоровью", - заключила психолог.

Ранее психологи заявили, что пандемия коронавируса положительно повлияла на романтизацию человеческих отношений.