Продукты, которые точно помогут похудеть

В период самоизоляции из-за коронавируса многие люди заметили, что набрали лишние килограммы. В эфире телеканале "Россия 1" врач Сергей Агапкин ответил на просьбу телезрительницы назвать "жиросжигающие" продукты, которые помогут похудеть, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"На самом деле есть один очень простой ответ на этот вопрос: несъеденные продукты помогают похудеть", - сказал Агапкин.

Он также пояснил: "Когда говорят про "жиросжигающие продукты", то надо понимать, что все эти продукты работают в условиях дефицита калорийности и не работают в условиях, когда вы продолжаете есть плюшки-ватрушки и запивать все это сладкой газировкой".

Поэтому, говорит Агапкин, надо просто переходить на низкокалорийную диету.

"Здесь очень простой принцип: если вы едите макароны, замените их на какие-нибудь кабачки, баклажаны, да даже на самом деле на молодую картошку. Если вы едите свинину, замените ее на говядину или курицу. Если вы едите твердый сыр, который имеет достаточно высокую жирность, замените на малосольные свежие сыры, в которых жирность значительно меньше", - советует эксперт.

Все это, помноженное на физическую нагрузку (бытовую или упражнения), приведет к тому, что набранные килограммы уйдут.

"На самом деле, исследования показывают, что даже 20 минут в день физической нагрузки - это уже хороший шаг к снижению веса", - заключает врач.