В Италии нашли украденную работу Бэнкси

Итальянские карабинеры нашли украденную ранее во Франции работу уличного художника Бэнкси. Рисунок он выполнил на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Бэнкси нарисовал скорбящую девушку в 2018 году. В январе 2019 года дверь с рисунком была похищена неизвестными.

Работу удалось обнаружить благодаря совместным действиям итальянских и французских правоохранителей. Рисунок на двери не пострадал.

Известно, что дверь обнаружили в заброшенном фермерском доме в итальянском регионе Абруццо.

Полиция пообещала предоставить подробную информацию в четверг, 11 июня.