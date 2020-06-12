Точный гороскоп на пятницу: Звезды обещают особенно эмоциональный и полный общения день

Сегодня звезды гороскопа обещают особенно эмоциональный и полный общения день. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими. День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям, так что соблазн нарушить монотонность жизни будет слишком велик. Это отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений. Слишком увлекающимся натурам следует соблюдать осторожность, чтобы не зайти слишком далеко. Для остальных же актуальный совет: избегайте конфликтов и излишеств, и тогда день принесет вам максимум положительных эмоций.

Овен

Сегодня Овен способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Овен будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Овну специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Телец

Сегодня любознательность Тельца не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Тельцу давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе - звезды гороскопа советуют Тельцу воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны буквально разрываться между тем, что им приходится делать, и тем, чего они бы хотели. Им будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от них массу времени и сил, с другой же - мысли Близнецов будут невообразимо от этих дел далеки! Они могут то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках... Возможно, только к концу дня Близнецам удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Рак

Сегодня Рак будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Рак будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: сегодня его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Лев

Сегодня Лев будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Льва в таком поведении, - его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Дева

Сегодня лучшей музыкой для ушей Девы станет иностранная речь! Она напомнит ей, что есть далекие страны, в которых она еще не бывала, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Деве подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Деве смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время - все это сегодня Весы способны изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Скорпион

Сегодня Скорпион имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Скорпиона спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Стрелец

Сегодня Стрелец, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное - сегодня у Стрельца получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Козерог

Сегодня страсть Козерога к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Козерог будет изобретателен на этот счет. Сегодня он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Водолей

Сегодня день склоняет Водолея к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, в Водолее проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник - программа у Водолея может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать сегодня, - это провести время с тем, кого любит.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе - все они будут написаны у них на лице. Больше того, Рыбы и сами не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Рыб сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от них словесной пощады, если они чем-то недовольны, и вовсе не стоит: они не намерены сглаживать острые углы!