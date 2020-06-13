Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому

Одной недели достаточно, чтобы избавиться от пристрастия к сладкому. Первые дни будет сложно, но если это пережить, с диабетом будет легче бороться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, секреты раскрыл шведский диетолог Фредрик Паулун.

В частности, специалист посоветовал заняться спортом - благодаря физической активности организм человека вырабатывает дофамин, эндорфины и серотонин. Второй способ - избавиться от стресса, поскольку, получая его, человек в большинстве случаев прибегает к сладкому. Еще один секрет - найти новые удовольствия: приятная ванна, музыка, фильмы.

Паулун также советует высыпаться, пить больше воды, увеличить употребление пищи, богатой белками.