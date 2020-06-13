Ученые нашли следы двуногих крокодилов мелового периода

Корейские ученые обнаружили необычные следы крокодилов древности, которые ходили на двух ногах. Статью специалистов из корейского Национального образовательного университета в Чинджу опубликовали в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кен Су Ким и его коллеги, изучая мезозойские окаменелости местной формации Чинджу, нашли цепочки следов, которые оставили двуногие животные. Сначала они полагали, что это был птерозавр, крылатый ящер, ненадолго опустившийся на землю. Затем выяснилось, что это был предок крокодила.

"Динозавры, как и их потомки птицы, ходят "на цыпочках". А вот крокодилы опираются на всю стопу, оставляя выраженные отпечатки пяток, как и люди", - объяснил Кен Су Ким.

Следов от второй пары конечностей нет, хотя поверхность была исключительно мягкой. Поэтому ученые заключили, что следы оставил крокодиломорф, который ходил на двух ногах. Длина животного составляла до трех метров.

Отмечается, что в древности на территории современной Кореи жили крокодиломорфы Batrachopus, которые оставляли узкие цепочки следов. Это говорило об адаптации походки к передвижению по суше. Следы, изученные командой Кен Су Кима, были уже и крупнее, чем у Batrachopus, животное отнесли к этому роду, назвав Batrachopus grandis.