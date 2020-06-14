Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорят данные Росстата.

Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере - 106,6 тысячи рублей. На втором месте оказалась отрасль добычи полезных ископаемых (85,6 тысячи). Замыкает тройку информационная и телекоммуникационная область (81 тысяча).

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).

В целом по стране средняя зарплата россиян составила 48,3 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился на 10 процентов.