Фастфуд может наносить организму значительно меньший вред, если соблюдать несколько правил его употребления. Об этом радио Sputnik рассказала диетолог Елена Соломатина, Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, относительно безвредным будет самодельный бургер из хорошего мяса, цельнозернового хлеба и большого количества зелени. Картофель фри можно заменить запеченной в духовке картошкой без большого количества растительного масла, а мороженое - сорбетом из замороженных ягод с йогуртом.

Готовая еда из ресторанов быстрого питания также имеет право на существование, но с рядом ограничений, утверждает врач. Например, наггетсы можно есть, если убрать с них корочку, а одну из булок в бургере можно заменить овощами или просто отложить в сторону. Стоит отдать предпочтение шаурме из курицы, а не баранины, при этом нужно попросить заменить майонез томатным соусом. "И берите фастфуд только в проверенных местах", - резюмировала Соломатина.