Выяснилось, кто скупал туалетную бумагу в начале пандемии

Группа немецких и швейцарских исследователей под руководством Тео Топпе из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка попыталась выявить причины панической скупки туалетной бумаги в начале пандемии COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ПМ.

Исследование проводилось с 23 по 29 марта, и в нем приняли участие почти 1000 человек из стран Европы, США и Канады, которые должны были заполнить предложенный учеными опросник.

В результате было определено три основных фактора, влиявших на скупку и создание запасов туалетной бумаги. Первые два - это страх перед COVID-19 и повышенная эмоциональность, которая этот страх усиливала. Тот, кто и в обычной жизни проявлял повышенную тревожность, в начале пандемии, запасал больше бумаги. Поскольку объективно объем запасов туалетной бумаги никак не влияет на сохранение жизни или работы, авторы исследования полагают, что бумага для этих людей играла роль чисто субъективного символа безопасности.

Еще одной значимой предпосылкой скупки бумаги была аккуратность - более аккуратные, прилежные и организованные люди также проявляли повышенную тенденцию к созданию запасов. Заодно выяснилось, что пожилые и жители США и Канады запасались бумагой активнее, чем молодежь и граждане европейских стран.

Авторы исследования признают, что им удалось лишь отчасти изучить феномен, и ряд связанных с ним психологических объяснений и ситуативных факторов остался за рамками проделанной работы. "Субъективное чувство угрозы, исходящей от COVID-19 было, похоже, главной причиной создания запасов туалетной бумагой, но мы все же пока еще далеки от полного понимания этого явления", - говорит Тео Топпе.