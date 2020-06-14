Ученые обнаружили на границе земного ядра множество необычных структур

Геофизики из Университета Мэриленда исследовали тысячи записей сейсмических волн и обнаружили, что на границе ядра и мантии Земли располагается множество необычных структур.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Zn.ua, исследователям впервые удалось составить обширную и детальную картину участка на границе ядра и мантии.

С помощью искусственного интеллекта исследователи изучили семь тысяч сейсмограмм, записанных с 1990 по 2018 год. Основным материалом для изучения стали отражения от границы ядра и мантии сейсмических волн, которые проходят под Тихоокеанским бассейном.

"Глядя на тысячи отражений одновременно вместо того, чтобы сфокусироваться только на нескольких, как обычно делают, мы получили совершенно новую перспективу. Мы увидели, что в районе границы ядра и мантии находится множество структур, которые могут производить эти отражения, и это то, чего мы ранее не понимали, поскольку смотрели слишком узко", - заявил один из авторов исследования Доен Ким.

Сейсмические волны по-разному меняют направление, скорость и рассеивание, проходя сквозь структуры с разной плотностью, температурой и составом. Измеряя скорость и амплитуду этих волн после того, как они достигнут сейсмографа, можно составить представление о физических свойствах пород и расплавов, находящихся глубоко под поверхностью Земли.

Ученым удалось выявить эхо от необычных структур на границе мантии и ядра примерно на 40% записей. Сами исследователи признаются, что для них открытие стало неожиданностью, поскольку предполагалось, что такие структуры достаточно редки.

Такие структуры нашли, в частности, под вулканическими Маркизскими островами, а также под Гавайями.