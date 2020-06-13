SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с девятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:21 по времени Восточного побережья США. Трансляция запуска ведется на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместе с 58 спутниками Starlink на орбиту будут на контрактной основе выведены три аппарата американской компании Planet Labs. Они оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте, седьмая и восьмая - в апреле и начале июня.