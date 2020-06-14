В Сингапуре столкнулись 2 совершенно новых Lamborghini Aventador

Практически идентичные суперкары Lamborghini Aventador S столкнулись друг с другом в Сингапуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Мотор, происшествие случилось на одном из перекрёстков в азиатском городе-государстве в минувшее воскресенье.

Хотя автомобили отделались повреждённым обвесом, на первом "Авентадоре" возник небольшой пожар в моторном отсеке.

Сингапурские журналисты полагают, что владельцы двух столкнувшихся Lamborghini были знакомы до аварии и ехали вместе. На перекрёстке одна из машин резко замедлилась, а водитель второго суперкара не сумел вовремя среагировать. Курьёзность ситуации в том, что оба "Авентадора" не только одинакового чёрно-жёлтого цвета, но и выделяются идентичными деталями обвеса.

Первым делом после аварии с обоих "Авентадоров" сняли номерные знаки. Моторный отсек суперкара, стоящего спереди, начал дымиться, и владельцу пришлось задействовать огнетушитель, чтобы избежать пожара.

Судя по фотографиям, повреждения ограничиваются аэродинамическим обвесом: пострадали диффузор, бампер и оперение на переднем Lamborghini, у задней машины разбита фара, разрушен бампер, сплиттер, крышка багажника и крыло.