30 вещей, о которых люди чаще всего сожалеют в старости

Когда люди подходят к финалу жизни, у них зачастую появляется множество сожалений. В этой статье вы найдете список из 30 вещей, о которых сожалеют чаще всего, вспоминая прожитую жизнь:

1. О том, что слишком мало путешествовали

Пожилые люди часто сожалеют, что так редко путешествовали, пока были молоды. Долгие путешествия с семьей и друзьями в другие страны или даже короткий совместный отдых на море или озере зачастую запоминается, и это хорошие воспоминания.

2. О том, что так и не выучили новый язык

Это сделало бы поездки в другие страны намного интереснее, так как позволило бы погрузиться с головой в совершенно новую культуру.

3. О том, что в своих отношениях довольствовались слишком малым

Весьма часто к концу жизни люди понимают, что им не стоило так долго оставаться в неудачных отношениях или терпеть "друзей", которые постоянно подводили и разочаровывали.

С другой стороны, многие другие люди сожалеют о том, что позволили своему вполне удачному браку рассыпаться на кусочки или потеряли контакт с хорошими друзьями.

4. О том, что позволили страху остановить себя.

Исследование, проведенное страховой компанией Allianz, показало, что многие из ее клиентов сожалели о том, что не поддались зову приключений, пока были моложе. О, вам не обязательно прыгать с парашютом, если вы боитесь высоты, но если есть что-то, будоражащее кровь, что вам всегда хотелось попробовать, но вы никак не решаетесь, то выйдите, наконец, из зоны комфорта и сделайте это.

5. О том, что плохо заботились о своем здоровье

Забывали о том, что нужно правильно питаться и регулярно заниматься спортом.

По мере того, как люди стареют, правильное питание и регулярные упражнения начинают играть все большую роль в поддержании их здоровья и подвижности - и лучше приучать себя к ним с более молодого возраста.

Пренебрегали уходом за своими зубами.

Судьба вовсе не обязательно уготовала вам вставные челюсти в пожилом возрасте. Регулярно чистите зубы, и не забывайте посещать стоматолога для плановых осмотров, и у вас все будет в порядке.

Не использовали крем от загара.

Привычка загорать, ничем не защитив кожу, не только приводит к тому, что в пожилом возрасте наша кожа становится бугристой и морщинистой, но и ведет к повышенному риску заболеть раком. Так что если вам приходится проводить изрядное время на палящем солнце, окажите себе услугу и намажьтесь защитным кремом.

6. О том, что проработали всю жизнь на токсичной или бесперспективной работе

Вы проводите немалую часть жизни на работе, так что, если работаете на неприятного начальника или чувствуете, что текущая должность не позволяет вам полностью реализовать себя, сделайте хоть что-то, чтобы исправить эту ситуацию.

7. О том, что не получили нормального образования

Пожилые люди часто жалеют о том, что не получили хорошего образования, не учились в школе лучше или о том, что так и не поступили в институт.

8. О том, что не были довольны сами собою.

Не жертвуйте своим счастьем, слишком строго и ревностно судя себя за "недостойное" тело или "не модный" стиль. Поймите, что вы - это не только то, как вы выглядите. Старайтесь быть лучшей версией себя, оставаясь при этом собой.

9. О том, что слишком редко говорили "Я люблю тебя".

Никто из нас не живет вечно, а порой наша жизнь способна измениться во мгновение ока. Расскажите людям, которых вы любите, о своей любви. Сделайте это сейчас, чтобы потом не сожалеть о своем молчании.

10. О том, что не слушали родительских советов.

Чего у ваших родителей всегда было больше вашего, так это жизненного опыта. Безусловно, вы должны жить собственной жизнью, но от вас не убудет, если вы хотя бы на секундочку прислушаетесь к родительскому совету прежде, чем принимать какое-то важное решение.

11. О том, что были слишком увлечены сами собою.

Не повторяйте ошибок людей, жалеющих в старости о тех временах, когда они думали лишь о себе и не задумывались о чувствах окружающих.

12. О том, что поддерживали других себе в ущерб.

Это противоположность пункта под номером 11. Но если мы проведем всю свою жизнь, пытаясь помочь другим людям и жертвуя ради этого своим собственным счастьем, ничего, кроме разочарования, это не принесет.

13. О том, что слишком долго зацикливались на ошибках прошлого.

Вы наверняка совершали ошибки на своем жизненном пути - все мы это делаем. Ну так и что с того? Простите себя и двигайтесь дальше. Тратить время на воображаемые путешествия в прошлое, когда вы могли бы вполне неплохо жить в настоящем, попросту преступно.

14. О том, что обижались из-за мелочей.

Жизнь слишком коротка, чтобы переставать общаться на несколько месяцев, а то и лет, с близким человеком из-за того, что, скорее всего, является обычным недопониманием. Так что во многих случаях стоит наступить на горло своей гордыне и первым сделать шаг навстречу - да, вы можете об этом пожалеть...Но вы совершенно определенно пожалеете, если не сделаете этого.

15. О том, что не отстаивали свои интересы.

Сожаления такого рода могут заходить довольно далеко - даже в те времена, когда вы не смогли дать достойный ответ школьным хулиганам. Не зацикливайтесь на прошлом, но воспользуйтесь уроками, которые оно вам преподало, чтобы избежать подобного в дальнейшем.

16. О том, что не участвовали в благотворительности.

Когда вы участвуете в качестве волонтера в благотворительных проектах или попросту помогаете тем, кому в этой жизни повезло меньше, чем вам, то обретаете смысл жизни. Не стоит пренебрегать этой возможностью.

17. О том, что так и не расспросили об истории своей семьи у дедушек и бабушек.

Помните о том, что воспоминания уходят навсегда с последним человеком, который их помнит. Так что расспросите своих пожилых родственников об историях из жизни семьи, запомните или запишите их, а после передайте новому поколению.

18. О том, что были трудоголиками.

Если вы только и делаете, что работаете, то не только не получаете удовольствия от своей жизни, но и разрушаете семейные и дружеские отношения. Так что старайтесь соблюдать здоровый баланс между работой и личной жизнью, чтобы после не сожалеть о том, что вы этого не сделали.

19. О том, что забывали остановиться и "вдохнуть аромат розы".

Смотреть на жизнь предельно серьезно и даже не думать о том, чтобы попытаться найти удовольствие в тех приятных мелочах, которые нас окружают... Ну это же несерьезно!

20. О том, что они никогда не завершали начатого.

Если вы раз за разом забрасываете то, что начали, никогда не доводя этого до конца, то, вполне вероятно, вы сами лишаете себя одной из самых приятных вещей в этой жизни. Завершайте свои начинания. Оно того стоит.

21. О том, что окружали себя неподходящими людьми.

Компания друзей, которые в самом начале вашего жизненного пути заставляют вернуть на кривую дорожку, может оставить неприятные воспоминания на всю жизнь (а то и непоправимые последствия). Выбирайте ваших друзей с умом.

22. О том, что не воспитывали своих детей, как подобает.

Тратьте как можно больше времени на игры с вашими детьми, и на то, чтобы учить их житейской мудрости. Дети помнят о том, что вы были рядом куда лучше, чем о полученных подарках.

23. О том, что слишком сильно беспокоились о мнении окружающих.

Это очень важный пункт. Многие люди, достигнув преклонных лет, жалеют о том, что им в свое время недоставало уверенности в себе и смелости для того, чтобы жить, не оглядываясь на чужие желания и ожидания. Родители, гендерные роли и ожидания общества зачастую не дают нам жить той жизнью, которой мы действительно для себя хотим. Всегда помните о том, что это ваша жизнь, и вам ею жить - вам, но не им.

24. О том, что слишком много времени тратили на бесцельные вещи.

Следите за тем, сколько времени проводите за погружением в социальные сети и бесцельным серфингом по интернету, и старайтесь максимально его ограничивать. Прежде всего это стоит делать потому, что вы отнимаете это время у своих друзей и родственников, и вам его уже никогда не вернуть.

25. О том, что воспринимали людей как должное.

Зачастую мы оказываемся добрее к незнакомцам, чем к тем, кого любим, и кто любит нас. Помните, что любимые люди не всегда будут рядом, так что цените их, пока можете это делать.

26. О том, что они не доверяли интуиции.

"Задним умом" все мы крепки. Возможно, у вас уже бывали случаи, когда вы игнорировали подсказки своего подсознания, а после поняли, что они были правдивы на все 100%. Учитывайте свою интуицию в принятии решений.

27. О том, что так и не попали на концерт любимой группы.

Мы отлично знаем, что группы распадаются, перестают давать концерты или, того хуже, кто-то из их участников умирает, и вы уже никогда не сможете увидеть их в прежнем составе. И когда мы откладываем поездку на концерт "на следующий год", мы в большинстве случаев даже не подозреваем, что "следующего года" может и не быть.

28. О том, что они не следовали за своей страстью.

За любой страстью, будь то хобби, карьера, путешествия или любовь. Возможно, вместо того, чтобы попытаться устроиться на работу мечты, вы выбрали более "практичный" карьерный путь с гарантированным доходом. А может, вы все еще сожалеете о том, что не пригласили на танец на выпускном девушку, которая нравилась вам с начальных классов.

Не идите по пути наименьшего сопротивления. Рискните. Может, ваша жизнь и не изменится, но вы не будете гадать "а что, если", оглядываясь назад.

29. О том, что им не хватило храбрости, чтобы заговорить на важном событии.

Зачастую мы молчим, словно рыбы, потому что боимся, что подумают о нас другие люди, или потому, что не хотим быть слишком эмоциональными. Так что перечитайте 4 и 23 пункты.

30. О том, что не общались с больным другом.

Этот поступок относится к тем, которые после того, как этот человек умирает, уже не исправить. Мы должны уделять достаточно времени для друзей и родственников, особенно когда они болеют.

Но есть и хорошая новость - вы все еще здесь! Так что начинайте общаться с теми, кого любите, прямо сейчас, пока еще не слишком поздно.

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