Это надо услышать: Далай-лама выпустил свой дебютный трек Compassion

6 июля Далай-ламе исполнится 85 лет. В честь этого духовный лидер выпустит дебютный альбом мантр, песен и треков под названием Inner World. По всем правилам современного шоу-бизнеса, духовный лидер решил подготовить аудиторию перед масштабным релизом и первый сингл Compassion (Сострадание) выложил в открытый доступ на своем официальном YouTube-канале уже сейчас. В основе композиции - одна из самых известных буддистских молитв, пропетая самим духовным лидером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, Далай-лама создал альбом при участии супружеской пары музыкантов Джунель и Авраама Кунин из Новой Зеландии. Они подготовили список тем и мантр и записали беседы, в которых Далай-лама обсуждает вопросы мудрости, мужества, исцеления и детей. Затем супруги создали музыку и положили на нее слова духовного лидера буддистов. Всего в альбом войдет 11 композиций.

Средства от продаж Inner World будут направлены в Институт разума и жизни, а также на развитие международной образовательной программы, разработанной Далай-ламой совместно с Университетом Эмори.