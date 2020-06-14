Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, разрезав мечом 65 киви за минуту

Американец Дэвид Раш из штата Айдахо в очередной раз вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он разрезал самурайским мечом 65 киви за минуту, балансируя при этом на доске, сообщает агентство UPI. За Рашем числится уже более 150 достижений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Помощник бросал в сторону американца фрукты, а тот разрезал их острым лезвием меча на лету. "Поверьте в себя, и вы сможете многое", - прокомментировал после регистрации достижения многократный рекордсмен.

Совсем недавно Раш выпил литр лимонада через соломинку за 16,53 секунды. В прошлом году он смог сломать за минуту 98 карандашей. До этого американец закинул тортилью (тонкую лепешку из кукурузной или пшеничной муки) на 16,5 м.

Свои рекорды Раш устанавливает в рамках организованной им кампании по популяризации естествоведческих наук. Книга рекордов Гиннесса - выходящий ежегодно с 1955 года справочник, содержащий информацию о достижениях, а также об уникальных природных явлениях.