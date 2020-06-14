Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

Во время эпидемии коронавируса плавать в бассейне безопасно из-за его обработки специальными дезинфицирующими средствами, однако следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Их в разговоре с телеканалом "Звезда" назвал специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, сама по себе вода не угрожает здоровью, и вероятность заразиться через нее минимальна, потому что вирус в такой очищенной среде не будет. В помещении есть душевые, раздевалки, туалетные комнаты, и поверхности там так же должны обрабатываться. Однако именно эти места Фролов назвал наиболее опасными, потому что вирус может в какой-то момент попасть на поверхности. В таких случаях после выхода из бассейна надо пользоваться санитайзерами и антибактериальными салфетками.

Чтобы максимально исключить возможность инфицирования, перед входов в воду и после необходимо принять душ и помыться с мылом, и тогда вирус смоется. Также важно соблюдать социальное дистанцирование.