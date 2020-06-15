Как снять стресс, если вы все еще сидите на карантине

Гвинет Пэлтроу, до сих пор строго придерживающаяся правил социального дистанцирования и режима самоизоляции, рассказала, как борется со стрессом в это непростое время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Еlle.ru, секрет душевного спокойствия актрисы прост и сложен одновременно: она каждый день делает домашние упражнения для спины и шеи. Это не только позволяет сохранять осанку во время бесконечных совещаний в Zoom, но и улучшает приток крови к голове и сохраняет уровень концентрации стабильно высоким.

Из приложений, с помощью которых Гвинет поддерживает себя в форме, особого внимания заслуживают Bulldog Yoga, CorePower Yoga и авторское приложение с тренировками Tracy Anderson.