Эпидемия коронавируса обрадовала черепах в Африке

Из-за эпидемии коронавируса в этом году в Морском заповеднике мангровых лесов на западном побережье Конго вылупилось неожиданно много редких оливковых черепах, а обрадовавшиеся отсутствию человека головастые морские черепахи приплыли к Розовому озеру в Сенегале впервые за много лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает южноафриканская радиокомпания SABC.

Увеличению рождаемости оливковых черепах способствовало закрытие пляжей в марте и введение ограничений на передвижения в Конго. Из-за того что закопанные в песок черепашьи кладки остались целы, выжили 83 тысячи детенышей.

Головастые морские черепахи (логгерхед) первый раз с 1996 года появились в районе Розового озера, известного своей водой алого цвета. Президент местного океанариума Юсеф Эль Али отметил, что из-за пандемии эти особи наконец получили возможность выйти на берег исторической родины и отложить там яйца.

Оливковые и головастые морские черепахи считаются уязвимыми видами.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса воздух в мире очистился, в том числе в наиболее загрязненных городах планеты. До этого было замечено, что в каналах Венеции вода стала прозрачной, и туда вернулись лебеди и дельфины.