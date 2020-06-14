Аргентинские палеонтологи сделали невероятное открытие

Аргентинские палеонтологи представили открытый ими новый вид динозавра, представители которого имели похожие на крылья лапы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил новостной портал Infobae.

Останки динозавра, получившего название оверораптор, найдены еще в 2013 году. Но тогда у ученых не было возможности расширить поиск и извлечь из земли другие части скелета.

В 2018 году была сформирована новая экспедиция под руководством палеонтолога Матиаса Мотта. На этот раз ученые смогли обнаружить больше останков и на основании их анализа понять, что речь идет о ранее неизвестном виде динозавра.

Как и у велоцирапторов (двуногих динозавров), у оверораптора были длинные и острые когти. "Но у него также есть уникальные характеристики, такие как удлиненные верхние лапы с прочными элементами, которые очень похожи на крылья современных птиц", - сказал Мотта. При этом исследователь отметил, что представители этого вида динозавра не умел летать, а похожие на крылья конечности использовались при беге.

В длину оверораптор достигал полтора метра. Как и велоцираптор, хищный динозавр мог быстро бегать, чтобы поймать своих жертв. По мнению ученых, открытие нового вида поможет лучше понять, как происходила эволюция динозавров.

В Аргентине часто находят останки динозавров. Способствует этому в том числе особенности ландшафта и климата. В регионах Пампа и Патагония земля покрыта скудной растительностью, что облегчает поиск, визуализацию и раскопки окаменелых останков.