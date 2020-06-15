https://news.day.az/unusual/1244529.html В Швейцарии пассажир оставил в поезде мешок с золотом
В Швейцарии пассажир оставил в поезде мешок с золотом
В Швейцарии ищут пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, неизвестный оставил в поезде сумку с таким содержимым еще в октябре прошлого года. Это произошло на участке железной дороги, который соединяет кантоны Санкт-Галлен и Люцерн, уточняет издание.
Отмечается, что стоимость драгоценного металла оценивается в £152 тыс. фунтов.
Объявление о поиске владельца золота было распространено после того, как его не смогли разыскать во время внутреннего расследования.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре