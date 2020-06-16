Точный гороскоп на вторник: Пришло время действовать

Пришло время действовать! Гороскоп на сегодня очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще - для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности. Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас. Единственное "но": звезды будут склонять вас к резкости и жесткости, что чревато конфликтами с окружающими. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, постарайтесь держать себя в руках.

Овен

Сегодня звезды гороскопа склоняют Овна продемонстрировать силу в каком-то вопросе - это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Овна уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле - и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Овна и его умению стоять на своем, окружающим сегодня придется учитывать его мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Телец

Сегодня Телец узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это - ключ к его огромным возможностям! Тельцу под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика - все это сегодня ему по плечу. Тельцу может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в их жизнь. День склоняет их к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут их тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Близнецов рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Рак

Сегодня Рак будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Рака не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Сегодня ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Раку довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Лев

Сегодня окружающие будут то и дело раздражать Льва. Даже если они напрямую не стоят на его пути и никак не могут помешать работе, Льву может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Лев сегодня способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом. Окружающим же будет казаться, что Лев придирается к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.

Дева

Сегодня Дева имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на ее судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сама Дева сегодня настроена не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Ее ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

Весы

Сегодня Весы имеют шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать им весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Весы это вряд ли смутит: они настроены по-боевому и не упустят возможности стереть конкурента в порошок... Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь - сегодняшние решения Весов могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Весы будут просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Скорпион все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Он может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Скорпиона сегодня настрой.

Стрелец

Сегодня за что бы Стрелец ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Стрелец будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Стрельца, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит сегодня четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.

Козерог

Сегодня Козерог способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, - просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Козерог способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие сегодня не думали об его заносчивости, Козерог не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему - это его проблемы.

Водолей

Сегодня Водолей даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться - в первую очередь с теми, кто ему дорог. Впрочем, Водолею будет тесно в узком кругу близких и друзей - ему захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек - ребенок, коллега, случайный попутчик - может стать для него сегодня задушевным собеседником, разговор с которым заставит Водолея о многом задуматься.

Рыбы

Сегодня Рыбам не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают их от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Рыбы полностью уверены в своих решениях, им стоит обдумать их еще раз, а лучше - отложить на потом. Сегодня ситуация может поставить перед ними важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.