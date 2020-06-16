В честь Греты Тунберг назвали новый род гигантских пауков

Немецкий арахнолог Петер Егер из Зенкенбергского исследовательского института и музея естественной истории назвал открытый им новый род гигантских крабовых пауков в честь известной экоактивистки - Thunberga.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПМ, представители семейства гигантских крабовых пауков (Sparassidae), называемых также "ловчими" или "охотниками", обитают практически во всех тропических и субтропических регионах планеты. Они не плетут паутин, а активно охотятся на свою жертву. Всего в семействе насчитывается 86 родов и 1209 видов.

Последним на сегодня, восемьдесят шестым родом, как раз и стал Thunberga, включающий в себя пять видов. Один из этих видов получил название Thunberga greta, и он стал ровно четырехсотым по счету, открытым немецким арахнологом. Пауки рода Thunberga обитают на Мадагаскаре и прилегающих островах, а от остальных представителей семейства их отличают зубья хелицер и покрытая точками передняя часть тела.

По словам Егера, называя открытый им род насекомых в честь Греты Тунберг, он сознательно хотел обратить внимание на угрозу, которую представляет собой изменение климата для многообразия видов, в том числе и для мадагаскарских пауков.

И подобный выбор названия в честь известных персон немецкий ученый делает уже не в первый раз - в Малайзии, например, обитает открытый им вид крабовых пауков Heteropoda davidbowie.