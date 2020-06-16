Главные ошибки при парковке на уклоне

Многие относятся к процессу парковки безалаберно. И действительно, да куда она денется? Однако поутру машины не всегда стоят на прежнем месте. Бывает, что припаркованные транспортные средства срываются и летят под уклон, становясь причиной ДТП сразу с несколькими машинами. Небольшая халатность, недооценка минимального уклона и мелкие неисправности ручника приводят к большим проблемам.

Day.Az со ссылкой на АиФ сообщает каких же ошибок при паркинге лучше избегать.

Машина на передаче

Раньше на вазовской "классике" или на иномарках, произведенных в 1990-е годы, водители старались не использовать ручной тормоз. Считалось, что этот технический узел ненадежен и может подвести. Тросик вытягивался, ржавел и замерзал. Дернув рукоятку ручника, можно было так заблокировать колодки, что вернуть их на место уже было проблематично. Поэтому водители пользовались механической коробкой передач для фиксации машины на стоянке. Они просто оставляли автомобиль на первой или второй передаче.

Сдвинуть его с места было действительно трудно. "Классика" стояла на передаче без движения даже на десятипроцентных уклонах. Между тем сейчас в конструкции автомобилей произошли серьезные изменения. Механическая коробка имеет более совершенный узел сцепления, который не приспособлен для удержания массивного кузова на уклоне. Кроме того, турбированные малолитражные моторы тоже не держат давление и проворачивают валы. Вращается газораспределительный механизм, сбиваются его настройки.

Таким образом, при постановке машины на передачу оказывается, что она начинает постепенно скатываться. Поутру можно увидеть ее воткнувшейся бампером в рядом стоящий автомобиль.

Поэтому сейчас легковые автомобили с механической трансмиссией на передаче лучше не оставлять. При оставлении машины на ночь на уклоне лучше покрепче затягивать ручник.

Не оставляйте автомат только в режиме "P"

При постановке автомобиля с автоматической коробкой передач его тоже необходимо фиксировать ручником. Дело в том, что на уклоне штатные крепления вала автомата испытывают слишком сильные нагрузки. К примеру, машина давит на фиксатор с усилием, которое равно произведению массы на синус угла наклона. Для автомобиля весом 1200 кг на 23-процентном уклоне скатывающая сила достигает 269 кгс. Такое усилие рано или поздно срывает фиксаторы вала. Через несколько лет возникнет эффект усталости металла, и коробку придется везти в ремонт. Поэтому лучше снять напряжение с коробки с помощью ручного тормоза.

Подложите кирпичики

Хорошей затяжкой ручного тормоза обычно считается семь щелчков. Он должен держать машину на уклоне в 30%. Если тросик вытянулся и колодки уже не схватывают диски с должным усилием, то это повод поскорее отправиться в мастерскую. Ослабший ручной тормоз может не удержать автомобиль, и он просто укатится под уклон. Как же быть, если припарковаться на горке необходимо? На помощь приходит старый дедовский способ. Нужно положить под колеса небольшие упоры. Подойдет кусок деревянного бруса, кирпичи или крупный камень. Автомобиль накатывается на препятствие колесом и уже не может его перескочить. Такие удерживающие "башмаки" могут фиксировать автомобиль на уклоне 10-20%.

Вывернутые колеса

В автошколах учат, что вывернутые колеса, прислоненные к бордюру, помогают зафиксировать машину на горке. Действительно, это так. Боковина колеса упирается в дорожный камень и препятствует скатыванию. Однако слишком усердствовать нельзя. Если колеса вывернуты максимально, то это вредит гидроусилителю рулевого механизма.

При запуске мотора привод гидроусилителя накачивает масло в системе, давление резко повышается, и при вывернутых колесах включается переливной клапан, который стравливает масло.

В этот момент локально растет давление, и старые сочленения могут потечь.

Если ежедневно оставлять машину с максимально вывернутыми колесами, то есть риск повреждения гидравлической системы. Поэтому лучше поворачивать колеса примерно наполовину или на три четверти.

Не залезайте на бордюр

Ну и, главное, при упирании в дорожный камень колесами лучше не залезать бампером на бордюр во избежание риска повреждения деталей кузова и моторного отсека. К примеру, если припарковался вечером налегке в одиночку, а утром в субботу для поездки на дачу в машину сели четыре человека, да еще загрузили сумки в багажник, то кузов сильно просядет и бампер ляжет за бордюр. При попытке тронуться с места можно сорвать бампер с пластмассовых креплений и буквально оставить его на асфальте. Будьте бдительны.