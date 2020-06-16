Мужчина спас пса от четырехметрового аллигатора и поклялся ему отомстить

Житель американского штата Флорида поклялся отомстить четырехметровому аллигатору, который покалечил его собаку. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает WFLA-TV.

Трент Тведдейл (Trent Tweddale) и его пес Локи столкнулись с рептилией во время прогулки по ферме. Аллигатор схватил собаку, когда та подбежала к разлившейся после дождя реке. Мужчина, не раздумывая, бросился спасать питомца. "Я потянул его за ошейник, но получилось что-то вроде перетягивания каната, потому что аллигатор не отпускал, - рассказывает он. - Тогда я отпустил ошейник, зашел в воду по колено и стал бить аллигатора по голове, пока тот не отцепился".

Сам Тведдейл отделался царапинами, а его пес едва не лишился конечности. "Когда я вытащил его, наружу торчали кости, и лапа висела на лоскуте", - рассказывает мужчина. Ветеринары смогли ее пришить, но не ручаются, что функциональность полностью восстановится.

Тведдейл утверждает, что не успокоится, пока аллигатор не будет пойман. С помощью департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида он установил на ферме ловушку. "У ловца не оказалось приманки, поэтому я посадил в ловушку одного из своих петухов, - говорит мужчина. - Мы очень любим нашего пса, поэтому я буду драться за него насмерть".

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В мае у аллигаторов начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.