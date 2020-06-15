Внучка помогла бабушке выиграть 55 миллионов долларов

Жительница канадского города Йеллоунайф утверждает, что внучка помогла ей выиграть в лотерею 55 миллионов канадских долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CTV News.

Лаура Тутчо (Laura Tutcho) приняла участие в розыгрыше Lotto Max, состоявшемся 1 мая. Она купила лотерейный билет, однако забыла проверить результаты игры, пока не пообщалась с внучкой. "Моя внучка сказала мне, что кто-то из Йеллоунайфа сорвал джекпот, - вспоминает канадка. - Тогда я залезла в интернет и посмотрела выигрышную комбинацию".

Тутчо была шокирована, когда узнала, что ее лотерейный билет с номерами 3-12-25-36-37-42-49 принес ей главный приз. "Я вскрикнула: "Бог ты мой!" Мои внуки тут же подбежали ко мне, и мой внучок спросил: "Бабушка, с тобой все в порядке?"" - рассказывает победительница.

Канадка многократно проверила результаты игры, не веря своей удаче. "Я не переставала смотреть то на свой билет, то на выигрышную комбинацию, - отметила она. - Мне даже внучка сказала: "Ба, числа не поменялись!"

Тутчо планирует потратить денежный приз на помощь своей семье.