Умер один из самых известных котов в мире

Печальная новость пришла из Великобритании: 15-го июня не стало одного из самых известных котов в мире - рыжего Боба. Он не только прославился сам, но и в корне изменил жизнь хозяина - уличного музыканта Джеймса Боуэна. Британец страдал от наркотической зависимости, лишился жилья и с трудом сводил концы с концами. В 2007 году он встретил уличного кота с травмированной лапой, который тут же стал следовать за ним по пятам. Боуэн вложил все свои нехитрые заработки в лечение друга, и они начали выступать на пару на улицах Лондона, передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru.

Парочка снискала такой успех, что в 2012-м издательство Hodder & Stoughton предложило Джеймсу выпустить первую книгу. История жизни музыканта и его рыжего товарища под названием A Street Cat Named Bob моментально стала бестселлером, затем вышло еще несколько книг - они разошлись суммарным тиражом 1,29 миллионов экземпляров и принесли прибыль свыше восьми миллионов фунтов стерлингов.

В 2016-м история их дружбы была экранизирована: в фильме Боб сыграл сам себя, а образ Боуэна воплотил актер Люк Тредэвэй. На премьеру картины пожаловала Кейт Миддлтон, которая явно симпатизировала нашим героям. К счастью, кот успел сняться в продолжении "Подарок от кота Боба", премьера которого намечена на следующий год.

И вот теперь Боба не стало. Его хозяин, а, вернее, лучший друг трогательно поделился своими переживаниями: "Боб спас мне жизнь. По‑другому и не скажешь. Он подарил мне куда больше, чем просто компанию. Благодаря его поддержке, я обрел смысл жизни и вновь нашел себя. Успех, который нам принесли наши книги и фильмы, был волшебным. Он познакомился с тысячами людей и повлиял на жизни миллионов. Такому коту нет равных. И никогда больше не будет. Мне кажется, что из моей жизни ушел свет. Я никогда его не забуду".