9 фактов о защите кожи от солнца, о которых вы не подозревали

Мы любим лето за жаркие солнечные лучи, которые нежно будят с утра и заряжают энергией во время прогулки по парку или отдыха на пляже, но часто забываем о том, насколько солнце (и не только) может быть опасно для нашей кожи. О стандартных способах защиты вроде регулярного обновления лосьонов и кремов с SPF и шляпы, безусловно, наслышаны все, но существует еще несколько фактов, о которых полезно знать.

Используйте бальзам для губ или помаду с SPF

Губы - очень нежная и чувствительная зона, которая подвержена отрицательному воздействию солнца и преждевременному старению не меньше, чем кожа лица. Поэтому для лета стоит выбирать средства для губ с SPF-защитой либо красить губы помадой с глубоким пигментом, например красной или розовой, - зачастую в них содержатся солнцезащитные фильтры.

Защищайтесь от HEV-излучения

Излучение от гаджетов для нашей кожи так же вредно, как и солнечный свет. В офисе и дома кожа подвергается вредному воздействию от экранов компьютера и телефона, что приводит к появлению преждевременных морщин, темных кругов под глазами, гиперпигментации и потере эластичности кожи. Это явление было обнаружено не так давно и получило название "цифровое старение". Конечно, главный совет по борьбе с ним - цифровой детокс. Откладывайте все гаджеты за 2−3 часа до сна, а если работа не отпускает вас даже ночью, то установите на свой смартфон или ноутбук специальную программу, которая самостоятельно меняет состав излучаемого ЖК-экраном света в зависимости от времени суток. Выбирайте косметику с сильным антиоксидантным эффектом и включите в свой рацион продукты с высоким содержанием витаминов Е, С и каротина.

Обращайте внимание на состав кремов с SPF

Солнце обезвоживает кожу, делая ее очень сухой, благодаря чему солнечные лучи легче проникают внутрь. Отдайте предпочтение солнцезащитным средствам с церамидами, жирными кислотами и скваланом в составе. Церамиды заполняют "бреши" в роговом слое кожи, которые образуются от солнечного света, уменьшают его проницаемость для вредных веществ и сокращают потерю влаги. Сквалан успокаивает чувствительную кожу и восстанавливает ее защитную функцию. Но читайте внимательно: на русскоязычных этикетках косметики часто употребляют неправильное название "керамиды", а сквалан путают со скваленом.

Дополните УФ-защиту изнутри

Для создания более сильного щита от вредного воздействия солнца рекомендуется употреблять омега-3, который обладает противовоспалительными свойствами. Таблетка аспирина по возвращении с пляжа уменьшает воспаление, вызванное воздействием УФ-излучения. Такие добавки сокращают риск заболевания раком кожи.

Используйте крем с SPF в самолете

54% ультрафиолетовых лучей проникают через стекло, поэтому пилоты вынуждены регулярно проводить процедуры, предупреждающие развитие меланомы. Час в небе по вредному воздействию равносилен 20 минутам в солярии. Поэтому, если вы любите смотреть на причудливые облака из окна самолета, обязательно пользуйтесь кремом с высоким SPF.

Не жалейте солнцезащитного крема

Не забывайте постоянно обновлять защиту, находясь на солнце, так как 60% крема испаряется под прямыми солнечными лучами. Наносите его обильно и не менее чем за 15 минут до выхода из дома, чтобы защита успела подействовать.

Не старайтесь загореть быстро

Лежа весь день на пляже без защиты, надеясь таким образом моментально загореть, вы получите красную, поврежденную кожу вместо золотистого загара. Красный загар - это травма для кожи, которая гарантирует, что она будет болеть, начнет шелушиться и скоро облезет. Такой "быстрый" загар к тому же очень опасен для здоровья, так как он усиливает вероятность рака кожи. Чтобы получить красивый оттенок молочного шоколада, нужно тщательно защищать кожу кремом с SPF и не злоупотреблять временем, проведенным на солнце. Помните: чем дольше вы добиваетесь красивого загара, тем дольше он сохранится на коже.

Подружитесь с SPF на целый год

УФ-излучение действует не только жарким летом, но и холодными зимними днями, поэтому защищать кожу необходимо круглогодично. Более того, УФ-воздействие усиливается на 80% при отражении от снега. Чтобы обезопасить кожу, зимой будет достаточно увлажняющего крема или тонального средства с SPF.

Оставьте парфюм для горячих летних ночей

Участки кожи, покрытые парфюмом, более уязвимы для ультрафиолета. Порой это становится причиной появления пигментных пятен на шее.

Bazaar.ru