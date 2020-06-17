Эти животные не распространяют коронавирус

Американские молекулярные биологи выяснили, что коронавирус не может проникать в организм гусей, уток, перепелок, индеек и другой домашней птицы и распространяться от одной особи к другой. Предварительные результаты своих опытов ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У всех птиц, с которыми мы работали, не было симптомов COVID-19 и следов вируса. Через две недели после попытки заразить птиц мы не нашли никаких антител в их организме, что говорит о том, что вирус не может размножаться в клетках всех видов одомашненных пернатых", - пишут исследователи.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих - в частности, макак-резусов, хорьков и кошек. Эксперименты показали, что инфекция действует на этих животных почти так же сильно, как и на человека.

Птицы и вирус

Еще в апреле ученые из Китая выяснили, что коронавирус не действует на домашних кур. Об этом также говорят результаты теоретических расчетов и эксперименты на культурах клеток: они указывают на то, что куры и другие птицы должны быть неуязвимы к SARS-CoV-2 по генетическим причинам. Тем не менее, практических опытов такого рода ученые не проводили.

Американские молекулярные биологи под руководством микробиолога из Национального центра изучения домашней птицы (США) Эрики Спакмэн заполнили этот пробел. Они попытались заразить коронавирусом нового типа, а также вирусом ближневосточной лихорадки MERS пять видов домашней птицы.

Кроме обычных кур (Gallus gallus domesticus) ученые использовали в экспериментах пекинских уток (Anas platyrhinchos domesticus), японских перепелов (Coturnix japonica), гусей-сухоносов (Anser cygnoides) и индеек (Meleagris gallopavo). Биологи заражали их штаммом SARS-CoV-2, который был выделен в США в первые недели развития эпидемии, а также той разновидностью MERS, которая распространилась в Саудовской Аравии в 2013 году.

Опыты показали, что оба коронавируса не смогли проникнуть в клетки легких и других органов птиц. Это было характерно и для куриных эмбрионов, которые биологи тоже пытались заразить. Все это показывает, что птицы вряд ли могут быть разносчиками и скрытым резервуаром для SARS-CoV-2, а также последующих вспышек коронавирусных инфекций, первоначальным источником которых являются домашние или дикие животные.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.