Точный гороскоп на субботу: День предвещает вам успех в тех областях, где нужно действовать решительно

Сегодняшний гороскоп предвещает вам успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность - ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью. Если вы давно не могли решиться сделать какой-то шаг в ваших отношениях, то сегодня - самое время. Главное, будьте искренни со своим любимым человеком - любая фальшь сегодня будет особенно бросаться в глаза.

Овен

Сегодня Овен рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Телец

Сегодня ситуация потребует от Тельца решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Тельца хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет сегодня Тельцу сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Близнецы

Сегодня Близнецы не будут склонны соглашаться с чужим мнением, зато способны кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно они - сама дипломатичность, сегодня на первое место они будут ставить свои интересы и свое могучее "Я". Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Близнецов лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Близнецы будут настроены философски: если окружающие с ними не согласны, это их проблемы.

Рак

Сегодня Рак будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Рак способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Раку расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Лев

Сегодня, чтобы день прошел без эксцессов, Льву просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Льву сегодня следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Дева

Сегодня Дева способна превзойти саму себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи - план ремонта, или для себя - планы на вечер, Деве в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ей сегодня подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите сегодня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Весы

Сегодня Весы могут испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует их внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, они станут свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у них поддержки, или же Весы сегодня просто займут чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Весам следует помнить о том, что главная роль защитника - постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Скорпион готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы - Скорпион сегодня не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку "Выкл".

Стрелец

Сегодня Стрелец будет настоящим максималистом! Ему захочется определённости во всем - даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Стрелец будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать сегодня дров и не перессориться с окружающими, Стрельцу следует помягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на "черное" и "белое", помня о том, что существуют и другие цвета.

Козерог

Сегодня Козерогу необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Козерога честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Козерог поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Водолей

Если в последнее время Водолей выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то сегодня ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому - настолько резким и категоричным Водолей сегодня способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Водолей может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться их близким и родным. Рыбы будут точно знать, что и как каждому надо делать, и готовы ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у них накопились проблемы. Сегодня Рыбы могут попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.