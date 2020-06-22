Фото со свадьбы помогло невесте выявить рак

Жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит обнаружила рак молочной железы благодаря фотографии со свадьбы. Об этом она написала в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Невеста получила кадры с торжества и заметила большую шишку в области груди. На следующий день она обратилась к врачу, который диагностировал ей злокачественную опухоль.

Кирке-Смит призналась, что впервые заметила изменения в груди несколько лет назад, но тогда доктор поставил ей неправильный диагноз. "У меня скоро последний сеанс химиотерапии и двойная мастэктомия [операция по удалению молочной железы] в июле. Я понятия не имею, как многого из этого можно было избежать", - пожаловалась новозеландка.

По ее мнению, заболевание было диагностировано неверно из-за статистики по опухолям в груди молодых женщин, большинство из которых оказываются доброкачественными. Кроме того, врач недолжным образом провела биопсию ткани.

Кирке-Смит направила жалобу для изменения профессиональных стандартов врачей. В настоящее время она "находится на пути к полному выздоровлению" и чувствует себя прекрасно.