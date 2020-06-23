Стоит ли употреблять кокосовое масло в пищу

Кокосовое масло набрало свою популярность пару лет назад во многом благодаря Instagram, где каждый второй блогер, пропагандирующий правильное питание, щедро добавлял это ароматное масло себе в еду. Сформировалось довольно распространенное мнение о том, что масло кокоса полезно и даже ведет к снижению веса и улучшению здоровья в целом. Но так ли это на самом деле? В 2019 году ученые Американской кардиологической ассоциации провели исследование, связанное с пользой и вредом кокосового масла, и вот что они выяснили, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

На фоне других растительных масел кокосовое выделяется за счет высокого содержания насыщенных жиров. Насыщенные жиры, в отличие от ненасыщенных, очень вредны для организма. Они повышают уровень холестерина и увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, одна столовая ложка кокосового масла содержит 14 г насыщенных жиров (в сале и сливочном масле и то меньше), в то время как дневная норма - не больше 13 г.

Что происходит с организмом, если злоупотреблять насыщенными жирами? Если коротко, ничего хорошего. Уровень липопротеинов низкой плотности, (ЛПНП) или, проще говоря, "плохого холестерина", резко возрастает, что влечет за собой ряд неприятных последствий. ЛПНП может накапливаться в артериях, ограничивая приток крови к клеткам организма. При регулярном переизбытке насыщенных жиров, накопленные ЛПНП могут закупоривать сосуды, затрудняя ток крови, что впоследствии может привести к сердечной недостаточности и повысить риск возникновения инсульта.

Одним словом, кокосовое масло пользы для организма не несет совершенно никакой. Похудеть оно вам однозначно не поможет, а вот негативные последствия окажет - и набор веса будет еще самым безобидным. Жиры организму обязательно нужны, и отказываться от них нельзя ни в коем случае. Как и в случае в углеводами, надо лишь четко понимать, какие жиры употреблять можно, а какие нельзя. Из растительных масел, например, диетологи рекомендуют выбирать оливковое, рапсовое или льняное. Да, приятного вкуса и запаха кокосового масла они не имеют, зато организму принесут только пользу (если употреблять их опять же в разумных количествах).